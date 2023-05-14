İzmir'de kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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İzmir'in Bergama ilçesindeki bir kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Bergama ilçesindeki bir kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Tutar (45) Sağancı Mahallesi'ndeki kahvehanede otururken, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.Ş. (62) tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Kahvehanedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tutar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Seken kurşunla yaralanan S.S. (54) ise Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, kaçan A.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.