İzmir'de kahvehanede 5 kişinin öldüğü olayın şüphelileri adliyede

İZMİR'in Menderes ilçesindeki bir kahvehanede iki grup arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Menderes ilçesindeki bir kahvehanede iki grup arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Mayıs'ta Cüneytbey Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Husumetli iki grup, konuşup, aralarındaki sorunu gidermek için kahvehanede bir araya geldi. Ancak taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca bir taraf, tabancalarını çıkararak karşı gruba peş peşe ateş açtı. Kahvehanede büyük paniğin yaşandığı olayda, 7 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken, diğer müşteriler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis, olayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'unu, düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise işlemlerin sürdüğü bildirildi.