İzmir'de Kahramanmaraş depremleri anısına fotoğraf sergisi açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı nedeniyle İzmir'de fotoğraf sergisi açıldı, anma töreni düzenlendi.

İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği'nce Konak Meydanı'nda düzenlenen sergide, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerden önce ve sonra çekilmiş fotoğraflar yer aldı.

Sergiyi AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale de ziyaret ederek, bilgi aldı.

Dernek Başkanı Safa Narlı, deprem nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, sergiyi deprem konusunda duyarlılık oluşturmak için düzenlediklerini söyledi.

Fotoğraflarla Kahramanmaraş'ta kısa sürede yaşanan değişimin görüldüğünü ifade eden Narlı, "Bu, insanların daha tedbirli olması ve bilinçlenmesi için yapılmış bir sergidir." dedi.

Anma töreni

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği de Bayraklı'daki Deprem Anıtı önünde anma etkinliği düzenledi.

Anıta karanfil bırakılmasının ardından dernek adına basın açıklaması yapan Haydar Özkan, 2020 yılında İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşların acısı tazeyken Kahramanmaraş merkezli depremlerle acıların katmerlendiğini söyledi.

Programda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.