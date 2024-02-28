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İzmir'de Kafes 49 Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, Kafes 49 operasyonu kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda tefecilik, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirlenen şüpheliler yakalandı.

"Kafes 49" operasyonu kapsamında İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün ülke genelinde gerçekleştirilen "mali suç" konularına yönelik İzmir merkezli Manisa ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda, tefecilik suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 kişi, naylon fatura düzenleyerek vergi kaçıran ve bu şekilde devleti zarara uğrattığı tespit edilen 10 kişi ile sigorta tazminatı almak maksadıyla dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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