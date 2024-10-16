İzmir'de Kadınlar İçin Temel Savunma Atölyesi Başlatıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kadınlar için Temel Savunma Atölyesi başlattı. Krav Maga eğitmeni eşliğinde savunma tekniklerini öğretilen kadınların, olası bir olumsuz duruma karşı kendilerini savunmaları hedefliyor.

Son yıllarda gittikçe artan kadına şiddet olayları ülke gündemini derinden etkilerken, kendini korumak isteyen kadınları da farklı yöntem arayışına itiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kadınların bu yöndeki taleplerini üzerine Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün Karşıyaka Örnekköy'deki yerleşkesinde Temel Savunma Atölyesi başlatıldı. Şiddet olaylarına karşı kadınların kendini savunmasına destek olmak için hayata geçirilen çalışma, Krav Maga eğitmeni Çiğdem Ergüz yönetiminde düzenleniyor. 2 ay boyunca salı ve perşembe günleri 11.30-13.00 arasında gerçekleştirilen atölye, ülkemizde yaşayan kadınların en büyük sorununa karşı 'minimum güç maksimum etki' prensibiyle temel savunma yöntemlerini gösteriyor.

'PRENSİBİMİZ MİNİMUM GÜÇ, MAKSİMUM ETKİ'

Atölyeye katılan kadınlara hem teorik hem de uygulamalı eğitim veren Krav Maga eğitmeni Çiğdem Ergüz, "Asıl önceliğim, kadınlara dokunulmazlığı öğretmek. Kadınlar hep 'Biz nasıl dövüşeceğiz? Bizim gücümüz yok' diye geliyor ama bizim prensibimiz minimum güç, maksimum etki. Krav Maga, aslında askeri bir sistemdir ama burada kadınların özellikle sokak tehditlerine karşı uygulayabileceği bir sistemi öğretiyoruz. Atölyemizde bilekten yakalama, omuz ve kollardan yakalayıp silkeleme, cinsel saldırı gibi durumlara karşı olası senaryolar üzerinden eğitim veriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız bu çalışmanın sonunda kadınların çevresel ve zihinsel farkındalığı gelişecek, fiziksel gelişimleri fark edilecek. Umarım olumsuz bir durumla karşılaşmazlar ancak karşılaşırlarsa bu eğitimlerin etkisini görecekler" dedi.

'BAŞKA KADINLARIN DA HAYATINA DOKUNMAK İSTEDİM'

7 yıl önce temel savunma yöntemlerinin ihtiyacını hissederek Krav Maga'ya başladığını belirten Ergüz, "Gece geç saatlere kadar çalışıyordum ve sokaklar bana güvenli gelmiyordu. Kendimi savunma ihtiyacı doğdu ve öğrenebildiğimi gördükten sonra başka kadınların da hayatına dokunmak istedim. Son zamanlarda duyduğumuz haberler, bizi her dakika daha fazla ürkütür hale geldi. Bu yüzden olası bir durumla karşılaştığımızda en az zarar ile o durumdan kurtulmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

'KENDİME GÜVEN GELDİ'

Atölyede Krav Maga öğrenmeye başlayan Berra Duman Eraslan, ülkemizde yaşanan olaylara karşı kendini korumak istediğini belirtip, "Kadına şiddet olayları nedeniyle çok üzülüyorum. Sokaklarda yürüyememek, rahat hareket edememek, istediğimiz saatlerde dışarı çıkamamak bir kadının özgüvenini ve yaşam kalitesini düşürüyor. İnşallah biz de diğer ülkeler gibi daha çağdaş bir seviyeye ulaşırız. Kadınların böyle eğitimler alarak kendini koruması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin bu tip kurslara katılma imkanı olamayabiliyor. Bütün kadınların böyle bir kursa katılmasını isterim. Dersin ilk günü üç hareket öğrendim kendime güven geldi. Bu üç hareketle bile kendimi koruyabileceğime inanıyorum" dedi.

'KADINLAR KENDİNİ HER ANLAMDA GÜÇLENDİRMELİ'

Kursiyerlerden Zuhal Güden isimli kursiyer ise "Sokakta kendimi kesinlikle güvende hissetmiyorum. Sosyoekonomik, politik, psikolojik ve toplumsal olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Öfkeyi ve şiddeti daha kolay tercih eden bir toplum olduğumuz için bu hale geldiğimizi düşünüyorum. Bu eğitimlerle herhangi bir şeyle karşılaştığınızda donup kalmayacaksınız. Birinin olumsuz bir duruma maruz kaldığını gördüğünüzde müdahale etmek isteyeceksiniz çünkü kendinize güveneceksiniz. Ben daha önce bu tür bir durumla karşılaşmadım ama İstanbul'da geç saatlere kadar çalıştığım dönemde eve dönerken bir kadına şiddet olayına denk gelmiştim. Sadece sokağın başından erkeklere bağırmakla ve polisi arayacağımı söylemekle yetinebildim. Onlara yaklaşamadım, çünkü korktum. Bu çok üzücüydü. Bu eğitimler bu nedenle önemli. Kadınlar kendini her anlamda güçlendirmeli" diye konuştu.

Atölye çalışmalarının çok iyi geçtiğini söyleyen Gülbahar Biter de şunları söyledi: "Şu anda sadece kadınların değil insanların genel olarak can güvenliği yok. Madde bağımlılığının da artmasıyla korkunç bir ortam var. Akşam sokağa çıkmaya korkuyoruz. Kendini savunmayı bütün kadınların öğrenmesi gerekiyor."