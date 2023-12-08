İzmir'de Kadının Çantasını Çalan Hırsız Tutuklandı
İzmir'de yolda yürüyen bir kadının çantasını çalan T.B., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
İZMİR'de, yolda yürüyen O.D. isimli kadının çantasını kapıp kaçan T.B. (23), yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konak ilçesinin Alsancak semtinde 2 Aralık'ta yolda yürüyen O.D. isimli kadının arkasından yaklaşan T.B., omzundaki çantayı kapıp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, ihbar üzerine çalışma başlattı. Şüpheli 28 ayrı güvenlik kamerası 42 saat izlenerek belirlendi ve çaldığı çantayla birlikte 7 Aralık'ta yakalandı. Gözaltına alınan T.B, emniyetteki işlemleri sonrası dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.