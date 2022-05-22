İzmir'de kadına şiddete taksiciden müdahale, o anlar kamerada - Haberler

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir kadının sokakta darbedildiğini gören taksi şoförü Faruk Işık (42), olaya müdahale etti. Işık'ın, kadını darbeden kişiyle kavga ettiği anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, geçen cuma İnönü Caddesi'nde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi, yanındaki kadını darbetmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan taksi şoförü Faruk Işık, olaya müdahale ederek, adama engel olmaya çalışınca, bu kez saldırgan ile taksici arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgayı, diğer taksiciler ve çevre esnafı ayırdı. Saldırgan, olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin kadının saçını tutarak savurması, daha sonra taksicinin saldırgana doğru koşup, olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.