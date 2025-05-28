İzmir'de Kadına Şiddet Davasında Müebbet Talepleri

İzmir'de Kadına Şiddet Davasında Müebbet Talepleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde Duygu Bölükbaş'ın cansız bedeninin bulunmasıyla başlayan davada, cumhuriyet savcısı sanık Emre T. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Dava süreci devam ederken sanıklar suçlamaları reddetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde Duygu Bölükbaş'ın (33) evindeki havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili cumhuriyet savcısı mütalaasında, Bölükbaşı'nın erkek arkadaşı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre T. (30), halası tutuksuz sanık S.T. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasının hazır olduğunu belirterek, Emre T. için "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddia makamı tutuksuz sanık S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istedi.

Emre T, savunmasında işlemediği bir suçtan yargılandığını savunarak, "Belli ki bu iş üst mahkemelere gidecek. Yapmadığım şeyler üzerinden suçlanmaya devam ediyorum. Mütalaaya katılmıyorum. Ben artık ne desem boş. Elbet alnımın akıyla bu dosyadan çıkacağım." diye konuştu.

Tutuksuz sanık S.T. ise, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

Sanık avukatlarının esas hakkında mütalaaya karşı savunma için süre talebi üzerine duruşma 2 gün sonraya ertelendi.

Olay

Duygu Bölükbaş, 3 Kasım 2022'de erkek arkadaşı Emre T. tarafından yaşadıkları evin banyosundaki havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuş, Emre T. ve halası S.T, polise Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.

Soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesinden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T'ye ait DNA'ların bulunduğu belirtilmiş, bunun ardından Emre T. 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı

Sürücü navigasyona uydu, merdivenlere daldı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.