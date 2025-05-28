İzmir'de Kadına Şiddet Davasında Müebbet Talepleri

İzmir'in Bornova ilçesinde Duygu Bölükbaş'ın (33) evindeki havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili cumhuriyet savcısı mütalaasında, Bölükbaşı'nın erkek arkadaşı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre T. (30), halası tutuksuz sanık S.T. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasının hazır olduğunu belirterek, Emre T. için "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddia makamı tutuksuz sanık S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istedi.

Emre T, savunmasında işlemediği bir suçtan yargılandığını savunarak, "Belli ki bu iş üst mahkemelere gidecek. Yapmadığım şeyler üzerinden suçlanmaya devam ediyorum. Mütalaaya katılmıyorum. Ben artık ne desem boş. Elbet alnımın akıyla bu dosyadan çıkacağım." diye konuştu.

Tutuksuz sanık S.T. ise, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

Sanık avukatlarının esas hakkında mütalaaya karşı savunma için süre talebi üzerine duruşma 2 gün sonraya ertelendi.

Olay

Duygu Bölükbaş, 3 Kasım 2022'de erkek arkadaşı Emre T. tarafından yaşadıkları evin banyosundaki havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuş, Emre T. ve halası S.T, polise Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.

Soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesinden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T'ye ait DNA'ların bulunduğu belirtilmiş, bunun ardından Emre T. 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.