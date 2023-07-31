İzmir'de Kadına Karşı Kasten Öldürme Davası Açıldı

İzmir'de çocuklarının gözü önünde Necmiye Vural'ı tabancayla vurarak öldüren Mehmet Atabay hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İzmir'in Konak ilçesi Limontepe Mahallesinde 7 Ocak 2023'te meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi Necmiye Vural (41), 4 ay önce tanıştığı Mehmet Atabay'dan evli olduğu gerekçesiyle ayrılmak istedi. Bu duruma sinirlenen Atabay, Necmiye Vural'ın 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve geldi. Atabay ile Vural arasında çıkan tartışmaya çocukları da dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Atabay, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının yanında Vural'ı boynundan ve karnından vurup, kaçtı. Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Vural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Vural'ın cenazesi Buca Gökdere Mezarlığında toprağa verildi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Mehmet Atabay ise tutuklandı.

Olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede Vural'ın, şüpheliyle sosyal medya üzerinden tanışıp bir süre gönül ilişkisi yaşadıkları ancak sonrasında Vural'ın ilişkisini devam ettirmek istememesi üzerine Atabay ile aralarında anlaşmazlık başladığının sabit olduğu belirtildi. Yaşanan bu anlaşmazlık üzerine şüphelinin Vural ile görüşmek istediği ancak karşılık bulamaması sebebiyle kendi oğluna "Her şey bugüne kadarmış. Yani belki iyi belki yanlış yaptım. Hayatıma bir insan girdi, bütün hayatımı alt üst etti. Bu yüzden bana hakkınızı helal edin" ifadelerinin yer aldığı ses kaydı gönderdiği belirtildi.

Olay tarihinde Mehmet Atabay'ın, Necmiye Vural'ın evine geldiği, Vural ile konuşmak istediğini beyan etmesine rağmen maktulenin oğlunun izin vermediği ve sanığa defalarca evi terk etmesini söylediği de iddianamede yer aldı. Tüm bu ısrarlara rağmen Atabay'ın evden çıkmaması üzerine Vural'ın oğlunun bir arkadaşını çağırdığı, arkadaşının ısrarlarına rağmen de sanığın evi terk etmediğinin altı çizildi. Bunun üzerine taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Atabay'ın boşluk anında belinden silahını çıkarıp doldurt boşalt yaptığı ve Necmiye Vural'ın iki çocuğunun arka odaya kaçtıkları, Vural'ın da çocuklarının arkasından odaya yöneldiği ifade edildi. Savcı, şüphelinin tam odaya girerken Vural'ı hedef alıp 2 el ateş ettiğine, ardından da evden ayrıldığına vurgu yaptı.

Savcı, olay sırasında devam eden bir eylemin olmadığını ve durumun meşru müdafaa hali olmadığına vurgu yaptı. Sanığın ikameti terk edebilecekken, silahını ateşlemesinin ise Vural'ın barışma isteğini kabul etmemesi durumunda Vural'ı öldürme kastı ve iradesinde olduğunun net bir kanıtı olduğunun altı çizildi. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Atabay'ın 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. - İZMİR