İzmir'de Kadına Karşı Kasten Öldürme Davası Açıldı

İZMİR'de, çocuklarının gözü önünde Necmiye Vural'ı (40) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Atabay (53) hakkında 'kadına karşı kasten öldürmek' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Atabay ifadesinde, kendisine tuzak kurulduğunu, boğuşma sırasında belindeki silahın yere düştüğünü ardından da düşen silahı alıp, tavan kısmına iki el ateş ettiğini söyledi ancak tavanda herhangi bir kurşun izi bulunmadı. Savcı iddianamesinde, sanığın belinden düştüğünü iddia ettiği silahını alarak ikameti terk edebilecekken silahını ateşlemesinin, Vural'ı öldürme kastı ve iradesinde olduğunun net bir kanıtı olduğuna yer verdi.

Olay, 7 Ocak saat 12.30 sıralarında Limontepe Mahallesi 9594 Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Necmiye Vural, 4 ay önce tanıştığı Mehmet Atabay'dan evli olduğu gerekçesiyle ayrılmak istedi. Bu duruma sinirlenen Atabay, Necmiye Vural'ın 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve geldi. Atabay ile Vural arasında çıkan tartışmaya çocukları Mehmet İçen (20) ve Zeynep İçen (16) de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Atabay, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının yanında Vural'ı boynundan ve karnından vurup, kaçtı. Çocuklarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Vural, kurtarılamadı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Vural'ın cenazesi Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Mehmet Atabay ise tutuklandı.

İddianameye giren olay yeri inceleme raporunda ise koridor tavanında herhangi bir kurşun isabet izi bulunmadığının altı çizildi. Savcı, olay sırasında devam eden bir eylemin olmadığını ve durumun meşru müdafaa hali bulunmadığına vurgu yaptı. Sanığın belinden düştüğünü iddia ettiği silahını alarak ikameti terk edebilecekken, eylemine devam ederek silahını ateşlemesinin ise Vural'ın barışma isteğini kabul etmemesi durumunda Vural'ı öldürme kastı ve iradesinde olduğunun net bir kanıtı olduğunun altı çizildi. Savcı bu sebeplerden ötürü Atabay'ın ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna vurgu yaptı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Atabay'ın 'kadına karşı kasten öldürmek' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 yıla kadar hapis isteminde bulundu.