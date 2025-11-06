İzmir'de Kadın Trafik Polisleri Görevde

İzmir'de kadın polis memurlarından oluşan 48 trafik ekibi, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesinde aktif rol oynuyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kent genelindeki trafik birimlerinde 289'u kadın 1614 trafik polisi görev yapıyor.

Şehrin dört bir yanında yaya, motosikletli ve ekip araçlarıyla görevlerini sürdüren kadın trafik polisleri, sürücü ve yayaların güvenliği için gece gündüz sahada bulunuyor.

Ekip şefi ve sürücüsünü kadın polislerin oluşturduğu 48 ekip, sabah erken saatlerden itibaren görev bölgelerinde trafiğin düzenli akışı için çalışıyor.

Gün boyu trafik yoğunluğunu azaltmaya, kazaların önüne geçmeye ve kurallara uyulmasını sağlamaya yönelik denetim yapan kadın ekipler, ihlallerin tespitinde cezai işlem uyguluyor, uyarılarla trafik bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor.

"Pozitif etki yaratmaktadır"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, AA muhabirine kadın trafik polislerinin varlığının vatandaşı memnun ettiğini söyledi.

Kadın trafik polislerinin çalışmalarını anlatan Özsagulu, yıl içinde 190 bin aracın kadın memurlar tarafından kontrol edildiğini, denetimler sonucu 52 bin araca yasal işlem yapıldığını ifade etti.

Özsagulu, kadın trafik polislerinin büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Erkek personelimiz trafik anlamında hangi görevi yapıyorsa kadın personelimiz de rahatlıkla bu görevleri ifa etmektedir. Kadın personelimizin sahada görev yapması trafik güvenliği alanında yapmış olduğumuz mücadelede bize pozitif etki yaratmaktadır. Hem vatandaşlarımızdan geri dönüş hem de sahadaki yapmış olduğumuz mücadelede bunun olumlu etkilerini görmekteyiz."

Trafik polisi Ümran Kalkan da İzmir'de 5 yıldır trafik polisi olarak çalıştığını aktardı.

Trafikte kadın polislerin varlığının empati ve disiplini artırdığını kaydeden Kalkan, "Vatandaşlarla iletişimimiz daha yumuşak. Daha kararlı bir duruş sergileyebiliyoruz. Tüm bunların yanında zorlukları da var. Trafik yoğunluğu, riskli hava koşulları, bunların hepsinin üstesinden kadın olarak gelebiliyoruz. Bazen çok yorgun oluyoruz. Mesleğin stresli yanları var. Trafikte bazen saatlerce ayakta kalabiliyoruz. Vatandaşın bize iyi ki varsınız demesi, güler yüzü... Bunlar bizim o anki moralimizi düzeltiyor." ifadelerini kullandı.

Trafik polisi Ayşe Portakal da denetimler sırasında kadın sürücülerin kendilerine destek verdiklerini, kadının her alanda başarılı olabileceğini göstermelerinden onların da mutluluk duyduğunu belirtti.

Çocukların kendilerini görünce "Biz de polis olabilir miyiz?", "Abla nasıl polis olabiliriz?" dediğini aktaran Portakal, çocukların fotoğraf çektirmek istediğini kaydetti.

Portakal, trafikte sürücüler arasında yaşanan gerginliklere anında müdahale ettiklerini söyleyerek, "Yol verme kavgası yaşanabiliyor. O sinirli hallerinde müdahale ettiğimizde mutlu oluyorlar. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerimiz oluyor. Arkasındaki sürücümüz bizim müdahalemizi görünce hemen olumlu bir yanıt geliyor bize, ihlalleri değerlendirdiğimiz için teşekkür ediyorlar." diye konuştu.

Trafikteki sürücülerden Zekai Aşıcı ise kadınların her alanda görev yapmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Nükhet Uysal da "Daha çok kadın polis olsun istiyorum. Onlar bizim gücümüzün sembolü bence. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.