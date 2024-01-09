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İzmir'de Kadın, Tartıştığı Eşini Bıçakla Öldürdü

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Bornova ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdü. Olayın ardından kadın ve oğlu gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdü.

Kazım Dirik Mahallesi'ndeki ikametlerinde Fırat Bozkurt (43) ile eşi Ş.B. (47) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.B, kocası Fırat Bozkurt'u bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiğini belirlenen Fırat Bozkurt'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli Ş.B. ile eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Ç.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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