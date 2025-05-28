İzmir'de Kadın Kocasını Tabancayla Vurarak Öldürdü

İzmir'de Kadın Kocasını Tabancayla Vurarak Öldürdü
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İzmir'in Konak ilçesinde, bir kadın tartıştığı kocasını tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay, apartmandaki gürültüler üzerine polise bildirildi ve sağlık ekipleri, kocanın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını tabancayla ateş ederek öldürdü.

Tınaztepe Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 5'inci katında F.K. ile eşi Ömer K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.K. eşi Ömer K'ye tabancayla ateş etti.

Tabanca seslerini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Daireye gelen sağlık ve polis ekipleri, Ömer K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer K'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis F.K'yi cinayette kullandığı tabancayla gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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