İzmir'de Kadın Kocasını Bıçakla Öldürdü, Tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Dünkü olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemi tamamlanan Ş.B. (47) ile oğlu Ç.G. (18) adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ş.B. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ç.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazım Dirik Mahallesi'ndeki apartman dairesine ihbar üzerine giden polis ekipleri, Fırat B'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen Ş.B. ile Ş.B'nin eski eşinden olan oğlu Ç.G. gözaltına alınmıştı.