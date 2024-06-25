İzmir'de Kadın Cinayetlerine Tepki

İzmir'in Konak ilçesinde geçen hafta iki kadının öldürülmesine kadınlar tepki gösterdi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun çağrısıyla bazı sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri ve öldürülen kadınların yakınları Alsancak'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

Burada toplanan kadınlar, "Kadın cinayetlerine dur diyoruz" yazılı pankart açtı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadın belediye başkanları olarak kadın cinayetlerine, erkek şiddetine "dur" demek için sokağa çıktıklarını söyledi.

Konak'ta bir haftada yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çeken Mutlu, "Kadınların eşit, özgür, erkeklerle yan yana eşit birey olarak yaşadığı bir İzmir hayaliyle, bir Türkiye hayaliyle çıktığımız yolda sadece bir haftada Konak'ta üç kadın cinayeti yaşandı, üç erkek şiddeti yaşandı bu kabul edilemez." diye konuştu.

Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay ise bundan sonra artık sadece konuşmayacaklarını, ayağa kalkıp mücadele edeceklerini, seslerini duyuracaklarını dile getirdi.

Basın açıklamasına, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar da katıldı.