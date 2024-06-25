Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Kadın Cinayetlerine Tepki

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde geçen hafta iki kadının öldürülmesine kadınlar tepki gösterdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun çağrısıyla bazı sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri ve öldürülen kadınların yakınları Alsancak'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Kadınlar, 'Kadın cinayetlerine dur diyoruz' yazılı pankart açtı.

İzmir'in Konak ilçesinde geçen hafta iki kadının öldürülmesine kadınlar tepki gösterdi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun çağrısıyla bazı sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri ve öldürülen kadınların yakınları Alsancak'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

Burada toplanan kadınlar, "Kadın cinayetlerine dur diyoruz" yazılı pankart açtı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadın belediye başkanları olarak kadın cinayetlerine, erkek şiddetine "dur" demek için sokağa çıktıklarını söyledi.

Konak'ta bir haftada yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çeken Mutlu, "Kadınların eşit, özgür, erkeklerle yan yana eşit birey olarak yaşadığı bir İzmir hayaliyle, bir Türkiye hayaliyle çıktığımız yolda sadece bir haftada Konak'ta üç kadın cinayeti yaşandı, üç erkek şiddeti yaşandı bu kabul edilemez." diye konuştu.

Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay ise bundan sonra artık sadece konuşmayacaklarını, ayağa kalkıp mücadele edeceklerini, seslerini duyuracaklarını dile getirdi.

Basın açıklamasına, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Nilüfer Çınarlı Mutlu Türkan Saylan Alsancak Konak İzmir Kadın Politika Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title