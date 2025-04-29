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İzmir'de Kaçakçılıkla Mücadele: 6 Milyon TL'lik Ürün Ele Geçirildi

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İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 9 ilçede 6 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirilirken, 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda sahte içki, kaçak tütün ve gümrük kaçağı elektronik ürünler bulundu.

(İZMİR) - İzmir'de polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda 6 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirilirken, 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında kent genelinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, sağlıksız koşullarda üretilerek piyasaya sürülen sahte içki, kaçak tütün mamulleri ve gümrük kaçağı elektronik ürünlere yönelik 9 ilçede 18 ayrı operasyon düzenlendi.

Bayraklı, Buca, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde 1 ikamet, 8 iş yeri, 7 araç ve bir kişinin üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 6 milyon TL değerinde, 1 milyon 800 bin adet içi doldurulmuş makaron, 30 bin boş makaron, 10 bin 62 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 380 adet gümrük kaçağı puro, 381 kilogram gümrük kaçağı tütün, bin 670 litre taklit etiketli etil alkol, 59 şişe/litre muhtelif içki, bin 168 adet gümrük kaçağı parfüm, 13 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 23 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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