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İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 23 Kişiye İşlem Yapıldı

İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 23 Kişiye İşlem Yapıldı
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İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 23 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 18 operasyonda, sahte içki ve kaçak tütün mamulleri ile birlikte büyük miktarda gümrük kaçağı mal ele geçirildi.

İzmir'de geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 23 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Nisan tarihlerinde insan sağlığını tehdit eden sahte etil alkol, sahte içki ve kaçak tütün mamullerine yönelik 18 operasyon gerçekleştirdi.

Bayraklı, Buca, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde 1 ev, 8 iş yeri, 7 araç ve 1 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 1 milyon 800 bin dolu makaron, 30 bin boş makaron, 10 bin 62 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 380 gümrük kaçağı puro, 381 kilogram kaçak tütün, 1670 litre sahte etil alkol, 59 şişe sahte içki, 1168 gümrük kaçağı parfüm ile 13 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Polis, 23 kişiye adli işlem yaptı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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