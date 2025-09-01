İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 7 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 ton etil alkol ile birlikte 62 bin 300 sahte etiket ve 242 aroma ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında belirlenen adrese baskın yaptı.
Konak ilçesinde faaliyet yürüten bir ecza deposunda yapılan aramalarda, 7 ton etil alkol, 62 bin 300 sahte etil alkol etiketi ve 242 aroma ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel