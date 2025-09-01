İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 7 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 7 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 ton etil alkol ile birlikte 62 bin 300 sahte etiket ve 242 aroma ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında belirlenen adrese baskın yaptı.

Konak ilçesinde faaliyet yürüten bir ecza deposunda yapılan aramalarda, 7 ton etil alkol, 62 bin 300 sahte etil alkol etiketi ve 242 aroma ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Fenerbahçe'de neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer son anda iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? "Bitti" denilen transfer son anda iptal oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Peskov'u karşılarken söyledikleri bomba

Erdoğan'ın Peskov'u karşılarken söyledikleri bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.