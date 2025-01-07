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İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Milyona Yakın Makaron Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Milyona Yakın Makaron Ele Geçirildi
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İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1.989.200 makaron ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 989 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün mamulü, akaryakıt, cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde 3 depo ile bir iş yeri ve eve eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, 165 ton katkılı akaryakıt ürünü, 1 milyon 813 bin 200 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 176 bin içi doldurulmuş makaron, 12 ton kıyılmış tütün, 60 bin sigara filtresi, 344 paket sigara, 25 puro, 20 cep telefonu, 157 akıllı saat ile 477 elektronik aksesuar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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