İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı - Haberler

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İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 17 - 23 Nisan tarihleri arasında 10 ayrı operasyon düzenledi.

Bayraklı, Konak, Bornova ve Karabağlar ilçelerinde 4 iş yeri, 3 depo, 2 ikamet, 1 kargo firması ve 1 araç içerisinde yapılan aramalarda, 2 bin 151 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 800 dolu makaron, 400 bin boş makaron, 4,4 ton etil alkol, 3 bin 695 puro, 9 kilogram tütün, 200 boş şişe, 1 alkolmetre, 6 bin 965 etiket, 4 elektronik sigara, 1,5 ton fuel oil, 26 sikke ve 1 tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

AA / Şafak Yel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, 23 Nisan, İzmir, Güncel, Haberler

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