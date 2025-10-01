İzmir'de Kaçakçılık Operasyonları: 10 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

İZMİR'de bir haftalık süreçte polis tarafından gerçekleştirilen 20 ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan çeşitli gümrük kaçağı ürünler ve tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22- 28 Eylül tarihleri arasında izinsiz olarak sağlıksız koşullarda üretilerek piyasaya sunulan ve insan sağlığını tehdit eden, sahte alkollü içki üretimi ve kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi, gümrük kaçağı ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek ve kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 1 milyon 760 bin boş makaron, 72 bin 700 içi doldurulmuş makaron, 44 bin 308 sigara sarma kağıdı, 18 bin 46 paket gümrük kaçağı sigara, 1870 gümrük kaçağı puro, 384 elektronik sigara cihazı, 30 elektronik sigara likiti, 5 kilo kıyılmış tütün, 1755 litre taklit etiketli etil alkol, 58 şişe muhtelif içki, 11 bin 286 cinsel içerikli ürün, 5 bin 780 gümrük kaçağı kozmetik ürünü, 114 gümrük kaçağı elektronik eşya, 67 gümrük kaçağı oto yedek parçası, 1730 ortaçağ Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait sikke, 6 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 750 litre kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,