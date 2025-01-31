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İzmir'de Kaçak ve Bozuk Et ile Balık Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak ve Bozuk Et ile Balık Ele Geçirildi
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İzmir'in Konak ilçesinde yapılan denetimlerde, kaçak ve tüketilmeye uygun olmayan 2,8 ton kırmızı et ve 1 ton balık ele geçirildi. İşletmeye toplam 374 bin 672 lira ceza kesildi.

İzmir'in Konak ilçesinde kaçak ve bozuk 2,8 ton kırmızı et ve 1 ton balık ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçedeki bir depoda tüketilmeye uygun olmayan ürünlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Depodaki denetimde bulunan, kaçak ve bozulmuş 2,8 ton kırmızı et ile 1 ton balığa el konuldu. Depo mühürlendi, işletmeye 336 bin 902 lira ceza uygulandı.

İşletmeye dil balığının av yasağı zamanında işletmede bulundurulduğu gerekçesiyle de 37 bin 770 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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