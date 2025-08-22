İzmir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 4 Milyon TL'lik Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 4 Milyon TL'lik Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma, piyasa değeri 4 milyon 600 bin TL olan kaçak tütün ve makaron ele geçirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 600 bin TL olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak- sahte tütün ve tütün mamullerinin üretiminin ve satışının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatları doğrultusunda Torbalı'nın Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir depoda ve 3 ayrı minibüste, dün arama yapıldı. Yapılan aramada 4 ton 272 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 15 bin 705 paket içerisinde toplam 3 milyon 141 bin dal bandrolsüz boş makaron, 10 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturacak

6. kez nikah masasına oturuyor! Evleneceği isim de tarih de belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.