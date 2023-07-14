İzmir'de Kaçak Silah İmalatı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de yapılan operasyonda, kaçak silah imalatı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah imalatında kullanılan ekipman ele geçirildi.