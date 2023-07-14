İzmir'de Kaçak Silah İmalatı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir'de yapılan operasyonda, kaçak silah imalatı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah imalatında kullanılan ekipman ele geçirildi.
İzmir'de kaçak silah imal ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ve Bornova ilçesindeki 2 atölyeye baskın düzenledi.
Aramalarda, 23 tabanca, 3 tüfek, boru tipi tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 31 şarjör, 155 fişek, çok sayıda silah parçası ile silah imalatında kullanılan ekipman ele geçirildi.
Ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların imal ettikleri silahları, atölyelerdeki çelik kasa ve çekmecelerde sakladıkları öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel