İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu: Boş Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir depoda düzenlenen operasyonda çok miktarda boş makaron ve tütün ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda çok miktarda boş makaron ve tütün ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sasalı Merkez Mahallesi'ndeki bir depoda, kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Depoya düzenlenen operasyonda 180 bin bandrolsüz boş makaron, 260 kilogram kıyılmış tütün, 3 elektronik makaron doldurma makinası ve 515 TAPDK bandrolü ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.