İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, malzemelere el konuldu.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki 3 iş yerinde kaçak sigara satıldığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda üzerinde farklı marka etiketleri basılmış, dolu ve boş halde toplam 50 bin 760 adet kaçak makaron, 137 adet elektronik sigara ve likit malzeme ile 30 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Adreslerde yakalanan şüpheliler A.A., Ş.T. ile S.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.