İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'de kaçak sigara ve tütün satıcılarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

İzmir'de kaçak sigara ve tütün satıcılarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konak ve Buca ilçelerindeki 7 ev, 5 depo ile 3 iş yerine baskın düzenledi.

Bu adreslerdeki aramalarda 2 milyon 574 bin 100 kaçak sigara, 1 milyon 691 bin 800 filtreli sigara kağıdı, 2 tondan fazla kıyılmış tütün, 3 bin 355 sahte bandrol, 369 elektronik sigara likidi, 163 elektronik nargile cihazı, 107 kilogram nargile melası, 76 pipo tütünü, 50 paket gümrük kaçağı sigara, 3 otomatik av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 49 mermi, 8 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.G. ve Ü.Y. tutuklandı, A.Y. ve S.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 17 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.