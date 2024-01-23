İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 460 Sigara Ele Geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 460 kaçak sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 460 kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 123 paket içerisinde toplam 2 bin 460 kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.Y. (45) hakkında adli işlem başlatıldı.