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İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 460 Sigara Ele Geçirildi

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 460 kaçak sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 460 kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 123 paket içerisinde toplam 2 bin 460 kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.Y. (45) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kemalpaşa İzmir Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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