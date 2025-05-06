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İzmir'de Kaçak Oto Yedek Parçası ve Akaryakıt Operasyonu

İzmir'de Kaçak Oto Yedek Parçası ve Akaryakıt Operasyonu
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İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, 30 bin 613 oto yedek parçası ve 14 bin litre akaryakıt ele geçirildi. 3 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

İzmir'de kaçak 30 bin 613 oto yedek parçası ve 14 bin litre akaryakıt ürünü ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt ürünleri ile oto yedek parçalarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden ve vatandaşların maddi kaybına yol açan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bayraklı ve Bornova ilçelerinde belirlenen 3 depo ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 30 bin 613 oto yedek parçası ve 14 bin litre akaryakıt ürünü ele geçirildi.

Ekipler, 3 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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