İzmir'de Kaçak Midye Avcılığına Yüksek Ceza
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İzmir Körfezi'nde yasak bölgede midye avcılığı yapan 2 kişiye 24 bin 937 lira ceza kesildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 500 kilogram midye, kaçak avcılıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İzmir'de yasak alanda kaçak midye avcılığı yaptıkları belirlenen 2 kişiye, 24 bin 937 lira ceza kesildi.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde yürüttüğü çalışmalarda 20 çuval içinde toplam 500 kilogram midye ele geçirdi, kaçak avcılıkta kullanılan kompresör, hava tankı, ağırlık kemeri ve 2 palete el konuldu.
Yasak bölgede midye avcılığı yapan 2 kişiye, 24 bin 937 lira idari ceza uygulandı.
Yine körfezde denetim yapan ekipler, bir balıkçı teknesinde kaçak avcılıkta kullanılan yaklaşık 300 metre misina ağı ele geçirdi.