İzmir'de Kaçak Midye Avcılığına Yüksek Ceza

İzmir Körfezi'nde yasak bölgede midye avcılığı yapan 2 kişiye 24 bin 937 lira ceza kesildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 500 kilogram midye, kaçak avcılıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.