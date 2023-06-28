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İzmir'de kaçak kurban kesimi yapıldı

İzmir'de kaçak kurban kesimi yapıldı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kurban kesim yerinin karşısında bazı vatandaşların kaçak kesim yaptıkları görüldü.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki kurban kesim yerinin karşısında bazı vatandaşların kaçak kesim yaptıkları görüldü.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İzmirli vatandaşlar belirlenen kesim yerlerinde dini vecibelerini yerine getirdi. Ancak yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar, kaçak kesim yaptı. Örnekköy Mahallesi'nde bulunan kurban kesim yerinde sıra beklemek istemeyenler vatandaşların kesim yerinin hemen karşısında hijyen koşularını hiçe sayarak kesim yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Kurban Bayramı Karşıyaka Güncel Haberler

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