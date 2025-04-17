İzmir'de Kaçak Kazı ve Orman Yangını Davası Devam Ediyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları ve bu sırada orman yangınına neden oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.S, E.Y. ve M.İ. ile sonradan dosyaya dahil edilen tutuklu sanık İ.H, tutuksuz sanık H.T. ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı katıldı.

Birleşen dosya kapsamında savunması alınan İ.H, 4-5 gün kazı alanına diğer sanıklarla birlikte gittiğini söyledi. Yangının çıktığı gün orada olmadığını öne süren İ.H, "Yangının çıktığını telefonla aranarak öğrendim. Sanık E.Y'nin kazı alanında patlayıcı madde kullandığını biliyorum ama görmedim." dedi.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan H.T. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar A.S, E.Y, M.İ ve İ.H'nin adli kontrol şartıyla tahliyesini, tutuksuz sanıkların mevcut durumlarının devamını istedi.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını, diğer sanıkların da mevcut hallerinin devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

Olay

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda geçen yıl 13 Ağustos'ta çıkan ve 3 ilçe sınırlarına yayılarak 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alınıp söndürülmüş, çok sayıda ev ve iş yeri de zarar görmüştü.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 5 kişi de tutuklanmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 sanık hakkında "kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" ve "taksirle orman yangını çıkarmak" suçlarından 6 aydan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açmış, iddianame Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve yargılama sürecinde 2 sanık tahliye edilmişti. Ayrıca ifadelerde adı geçen 3 kişi hakkında açılan dava ana dosyayla birleştirilmişti.