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İzmir'de Kaçak İçki İmalathanesine Operasyon: 2 Bin 270 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak olarak içki üretildiği belirlenen bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 bin 270 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde kaçak olarak içki üretildiği belirlenen bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 bin 270 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatıyla harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Torbalı ilçesinde kaçak olarak içki üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi. İmalathanedeki aramada 2 dolum makinesi, 1 hava diyaframlı pompa, 1 su pompası, 1 folyo yapıştırma makinesi, 1 adet 500 litre kapasiteli plastik tank, 1 adet 1000 litre kapasiteli IBC tank, 770 adet 5 litrelik boş plastik bidon, 1000 adet plastik bidon kapağı, 154 adet etiketsiz 5 litrelik bidon ve plastik tanklar içinde toplam 2 bin 270 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 120 bin TL olduğu belirtildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Torbalı İzmir Güncel Haberler

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