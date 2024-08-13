İzmir'de Kaçak İçki İmalathanesine Operasyon: 2 Bin 270 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatıyla harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Torbalı ilçesinde kaçak olarak içki üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi. İmalathanedeki aramada 2 dolum makinesi, 1 hava diyaframlı pompa, 1 su pompası, 1 folyo yapıştırma makinesi, 1 adet 500 litre kapasiteli plastik tank, 1 adet 1000 litre kapasiteli IBC tank, 770 adet 5 litrelik boş plastik bidon, 1000 adet plastik bidon kapağı, 154 adet etiketsiz 5 litrelik bidon ve plastik tanklar içinde toplam 2 bin 270 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 120 bin TL olduğu belirtildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel