İZMİR'DE KAÇAK BOTOKS DOLGU ÜRÜNÜ OPERASYONU

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir depoya polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde botoks dolgu ürünleri ele geçirilirken, şüpheli 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka'daki bir depoda, gümrük kaçağı botoks dolgu ürünleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen 9 Nisan'da söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde 1370 botoks dolgu ürünü, 2 bin 740 botoks uygulama şırıngası, 8 bin sahte botoks bandrolü ve 108 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü ele geçirdi. Kaçak malzemelerin sağlıksız koşullarda depolandığı ve insan sağlığına zarar verebileceği belirtilirken, 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.