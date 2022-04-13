İZMİR'DE KAÇAK BOTOKS DOLGU ÜRÜNÜ OPERASYONU - Haberler

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İZMİR'DE KAÇAK BOTOKS DOLGU ÜRÜNÜ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir depoya polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde botoks dolgu ürünleri ele geçirilirken, şüpheli 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir depoya polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde botoks dolgu ürünleri ele geçirilirken, şüpheli 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka'daki bir depoda, gümrük kaçağı botoks dolgu ürünleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen 9 Nisan'da söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde 1370 botoks dolgu ürünü, 2 bin 740 botoks uygulama şırıngası, 8 bin sahte botoks bandrolü ve 108 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü ele geçirdi. Kaçak malzemelerin sağlıksız koşullarda depolandığı ve insan sağlığına zarar verebileceği belirtilirken, 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

İZMİR'DE KAÇAK BOTOKS DOLGU ÜRÜNÜ OPERASYONU

İZMİR'DE KAÇAK BOTOKS DOLGU ÜRÜNÜ OPERASYONU

İZMİR'DE KAÇAK BOTOKS DOLGU ÜRÜNÜ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Haberler

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