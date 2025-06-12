İzmir'de Kaçak Alkol Üretimi Yapan 4 Kişi Gözaltında

İzmir'de Kaçak Alkol Üretimi Yapan 4 Kişi Gözaltında
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İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı alkol üretim tesisi basıldı. 35 bin 740 litre etil alkol ve çeşitli üretim ekipmanları ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de yasa dışı faaliyet gösteren tesiste kaçak alkol üretimi yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menemen ilçesinde yasa dışı faaliyet gösterdiği belirlenen alkol üretim tesisine operasyon düzenledi.

Aramalarda 35 bin 740 litre etil alkol, sanayi tipi etil alkol arıtma makinesi, 5 plastik tank, 9 bin 500 plastik bidon, forklift, transpalet, 2 sıvı pompası ve çok sayıda ambalaj malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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