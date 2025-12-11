İzmir'de kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 8 ton 300 litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak içki ve sigara üretimi yaparak piyasaya süren şüphelilere yönelik 68 operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 ton 300 litre etil alkol, 930 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 5 şişe aroma, 494 bin 560 dolu makaron, 84 bin 400 boş makaron, 5 bin 454 paket gümrük kaçağı sigara, 873 gümrük kaçağı puro, 351 kilogram tütün ve 497 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Operasyonlarda 86 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 82'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.