Haberler

İzmir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'da düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, 1 ton etil alkol ele geçirirken bir şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ve sahte alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda takibe alınan 35 DB 2733 plakalı araç, ekiplerce ilçede durduruldu. Aramalarda 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde merak edilen nihai rapor açıklandı

Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.