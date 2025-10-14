İzmir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Karşıyaka'da düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, 1 ton etil alkol ele geçirirken bir şüpheli hakkında adli işlem yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ve sahte alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda takibe alınan 35 DB 2733 plakalı araç, ekiplerce ilçede durduruldu. Aramalarda 1 ton etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel