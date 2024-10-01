İzmir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 705 Bin Litre Ele Geçirildi

İZMİR'i Torbalı ilçesinde 3 ayrı depoya, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 28 milyon TL olduğu belirtilen 705 bin litre karışımlı akaryakıt ürünü ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini' önlemeye yönelik çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından polis, geçen 25 Eylül'de harekete geçti.

Torbalı ilçesindeki lisansı bulunmayan 3 ayrı depoya operasyon düzenlendi, Depolarda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 28 milyon TL olduğu belirtilen IBS tankları içerisinde 705 bin litre karışımlı akaryakıt ürünü ele geçirildi. A.Ç. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından A.Ç., hakkında adli işlem uygulanıp, serbest bırakıldı.

Haber - Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)