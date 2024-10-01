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İzmir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 705 Bin Litre Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 705 Bin Litre Ele Geçirildi
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İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 milyon TL piyasa değerinde 705 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 3 ayrı depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 28 milyon TL olan 705 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticareti'ni önlemeye yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından polis, 25 Eylül'de harekete geçti. Torbalı ilçesinde lisansı bulunmayan 3 ayrı depoya operasyon düzenlendi, Depolarda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 28 milyon TL olduğu belirtilen IBS tankları içerisinde 705 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. A.Ç. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından A.Ç., hakkında adli işlem uygulanıp, serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Torbalı 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk İzmir Çevre Suç

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