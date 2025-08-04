İzmir'de Kaçak Akaryakıt Alanında Patlama: 1 Yaralı

İzmir'de Kaçak Akaryakıt Alanında Patlama: 1 Yaralı
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Torbalı ilçesindeki kaçak akaryakıt toplama alanında kimyasal maddelerin tepkimesi sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı ve 16 araçta hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt toplama alanında, kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu meydana gelen küçük çaplı patlamada 1 kişi yaralandı, 16 araçta hasar oluştu.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Ortaköy Mahallesi'nde kaçak akaryakıt toplama alanında meydana geldi. Valilik Yatırım İzleme Koordinasyonu'na ait kaçak akaryakıt toplama sahasında, kimyasalların tepkimesi sonucu patlama oldu. 'Kaçak akaryakıt' yazılı bir bidondaki asidin, diğer kimyasallarla tepkimeye girmesi sonucu yaşandığı üzerinde durulan patlamada alanda bulunan 1 kişi hafif yaralandı, çevrede park halindeki 16 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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