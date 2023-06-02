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İzmir'de kablo rulosu korkusu: Yoldan geçen kişinin boynuna geçti

İzmir'de kablo rulosu korkusu: Yoldan geçen kişinin boynuna geçti

Güncel Haberler

İzmir'de bir elektrikçi dükkanından aşağı malzeme indirildiği sırada, yoldan geçen kişinin boynuna yukarından atılan kablo rulosu geçti. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'de bir elektrikçi dükkanından aşağı malzeme indirildiği sırada, yoldan geçen kişinin boynuna yukarından atılan kablo rulosu geçti.

Ahmet Furkan Çetinkaya, eve gitmek için İzmir Gıda Çarşısı'ndaki iş yerinden koşarak dışarı çıktı.

Bu sırada komşuları olan elektrikçi dükkanından atılan kablo rulosu, Çetinkaya'nın boynuna geçti.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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