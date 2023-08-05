İzmir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir binadan 200 metre kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli S.D. yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel