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İzmir'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

İzmir'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Güncel Haberler

İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma "Jandarma Okul El Ele" projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma "Jandarma Okul El Ele" projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünün, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda verdiği eğitime, Aliağa'da farklı okullarda eğitim öğretim gören 150 öğrenci katıldı.

Jandarma, faaliyete katılan öğrencilere Türk bayrağı, boyama kitabı ve balon hediye etti.

Jandarma köpekleri de eğitimde gösteri yaptı.

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Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Jandarma Aliağa İzmir Güncel Haberler

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