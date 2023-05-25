İzmir'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Güncel Haberler
İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma "Jandarma Okul El Ele" projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma "Jandarma Okul El Ele" projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünün, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda verdiği eğitime, Aliağa'da farklı okullarda eğitim öğretim gören 150 öğrenci katıldı.
Jandarma, faaliyete katılan öğrencilere Türk bayrağı, boyama kitabı ve balon hediye etti.
Jandarma köpekleri de eğitimde gösteri yaptı.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel