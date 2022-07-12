İZMİR'DE JANDARMADAN 'BAYRAM' DENETİMİ - Haberler

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İZMİR'DE JANDARMADAN 'BAYRAM' DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin birçok noktasında trafik denetimi yaptı; sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İZMİR'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin birçok noktasında trafik denetimi yaptı; sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında kentin birçok noktasında trafik denetimi yaptı. Menemen ilçesi Yahşelli yol kontrol noktası ile Kemalpaşa ilçesi Akalan gişesi yol kontrol noktasında ekipler, trafik kazalarının önüne geçmek için sürücülere uyarılarda bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da denetimlere katıldı. Atabay, vatandaşların bayramını da kutladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Jandarma Güncel Haberler

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