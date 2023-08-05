İzmir'de Jandarma Trafik Denetimlerinde 2 Bin 744 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

İzmir'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 744 sürücüye cezai işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, alkol denetimleri esnasında 114, radarla hız denetimleri esnasında 1390, diğer trafik denetimleri esnasında ise 1240 olmak üzere toplam 2 bin 744 sürücüye 4 milyon 909 bin 454 lira para cezası uyguladı.