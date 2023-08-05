İzmir'de Jandarma Trafik Denetimlerinde 2 Bin 744 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
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İzmir'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 744 sürücüye cezai işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, alkol denetimleri esnasında 114, radarla hız denetimleri esnasında 1390, diğer trafik denetimleri esnasında ise 1240 olmak üzere toplam 2 bin 744 sürücüye 4 milyon 909 bin 454 lira para cezası uyguladı.
İzmir'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 744 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Jandarma ekiplerince 28 Temmuz-03 Ağustos tarihleri arasında 32 bin 424 araç denetlendi.
Ekipler, alkol denetimleri esnasında 114, radarla hız denetimleri esnasında 1390, diğer trafik denetimleri esnasında ise 1240 olmak üzere toplam 2 bin 744 sürücüye 4 milyon 909 bin 454 lira para cezası uyguladı.