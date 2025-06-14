İzmir'de Jandarma Teşkilatının 186. Yılı Kutlandı
İzmir'de Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. İlgili törene İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ve Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek katıldı.
İzmir'de Jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende teşkilatın tarihçesi okundu.
Törene Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek de katıldı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel