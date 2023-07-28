İzmir'de Jandarma Ekipleri Trafik Denetimlerini Sürdürüyor

İzmir'de jandarma ekipleri, trafik kazalarını azaltmak için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, denetimlerin yanı sıra çeşitli konu başlıklarında sürücü adaylarına, kamu personellerine ve işçilere bilgilendirme faaliyetleri yapıyor.

İzmir'de jandarma ekipleri, trafik kazalarını azaltmak için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler denetimlerin yanı sıra çeşitli konu başlıklarında sürücü adaylarına, kamu personellerine ve işçilere bilgilendirme faaliyetleri yapıyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını azaltmak ve yol kullanıcılarındaki farkındalığı arttırmak maksadıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde 21-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 29 bin 181 araç denetlenirken, alkol denetimleri esnasında 134, radarla hız denetimleri esnasında bin 341, diğer trafik denetimleri esnasında ise bin 346 olmak üzere kurallara uymayan toplam 2 bin 821 sürücü hakkında 4 milyon 924 bin 255 TL idari para cezası uygulandı.

Sadece denetim değil, eğitim de var

Denetimlerin yanı sıra bilgilendirme faaliyetleriyle vatandaşlara trafik eğitimi veren jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde bulunan sürücü kursları, kamu binaları ve fabrikalarda da etkinlik gerçekleştiriyor. "Emniyet Kemeri Kullan, Hayata Bağlan" sloganıyla proje yürüten jandarma, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde çeşitli fabrikalarda çalışan işçilere, sürücü kurslarından ilk defa sürücü belgesi alacak olan sürücü adaylarına ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele emniyet kemeri kullanmanın önemiyle ilgili bilgilendirme faaliyetleri sundu. - İZMİR