İzmir'de Jandarma Ekipleri Trafik Denetimlerine Cayrocopter Ekibiyle Devam Ediyor

İzmir'de jandarma ekipleri, trafik denetimlerine cayrocopter ekibiyle katılıyor. Cayrocopter ile havadan yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere ceza uygulanıyor.

İzmir'de jandarma ekiplerinin trafik denetimlerine pervaneli bir hava taşıtı olan cayrocopter ekibi de katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik kazası sayısını belirlenen hedefler kapsamında azaltmak üzere yoğun denetim faaliyetini sürdürüyor.

Denetimlerin yanı sıra sürücülerde yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutunabilmesi amacıyla cayrocopter ile havadan da trafik denetimleri yapılıyor.

Bu kapsamda Selçuk ve Menderes'teki yollarda jandarma ekiplerinin cayrocopter desteğiyle yaptığı denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Helikopterin atası sayılabilecek döner kanatlı ve pervaneli bir hava aracı olan cayrocopter düşük süratle uçabilmesi ve kısa mesafelere iniş kalkış yapabilmesi nedeniyle tercih görüyor.