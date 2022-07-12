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İzmir'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

AA - Ali Korkmaz - Güncel
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İzmir'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin çeşitli noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin çeşitli noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi.

Menemen ilçesindeki Yahşelli Yol Kontrol Noktası ile Kemalpaşa ilçesindeki Akalan Gişesi Yol Kontrol Noktası'nda ilçe jandarma ve jandarma trafik ekipleri, araçların belgelerini kontrol ederek, sürücülere uyarılarda bulundu.

Denetimlere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı.

AA / Ali Korkmaz - Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kurban Bayramı Jandarma Menemen Güncel Haberler

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