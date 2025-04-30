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İzmir'de İzinsiz Eylemlere Katılan 41 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de İzinsiz Eylemlere Katılan 41 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir'de izinsiz eylemlere katılıp güvenlik güçlerine saldırdığı ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 60 şüpheliden 41'i gözaltına alındı. Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör suçlamalarını takip ediyor.

İzmir'de izinsiz eylemlere katılıp güvenlik güçlerine saldırıda bulundukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 60 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katılıp grupları provoke ettiği belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda güvenlik kuvvetlerine taşlı-sopalı saldırıda bulunup, grupları provoke ettikleri ve sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen baskında 41 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 19 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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